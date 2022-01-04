صندوق التنمية المحلية ينفذ 2691 مشروعا باستثمارات 31,6 مليون جنيه خلال 2021

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حصاد عمل صندوق التنمية الحلية خلال عام 2021 حيث تم ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل2691 مشروع صغير ومتناهي الصغر إضافة الى مشاركة المستفيدين بـ5,3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31,6 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من1/1/2021حتى 31/12/ 2021 لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار سعيها لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات والتى تساهم في تشغيل الشباب مما يقلل نسبة البطالة، و تساعد فى سد احتياجات السوق المحلي، و دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأكد شعراوى، أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير ، مشيراً الى إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة في هذا الشأن .

وأوضح شعراوى أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية في هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة فى الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات مشيراً إلى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بـ 16,2 مليون جنيه بنسبة 61,5% من إجمالى الاستمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات .

وأشار شعراوى إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 504 مشروعاً باستثمارات 4,2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعًا بإجمالي استثمارات4,5 مليون جنيه، وبنى سويف بـ337 مشروعًا باستثمارات 5,8 ملايين جنيه ، ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالى استثمارات3,3 مليون جنيه ، ثم سوهاج بـ220 مشروعاً بإستثمارات2 مليون جنيه.

ولفت شعراوى، إلى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال عام 2021، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة 1786 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,5% من إجمالى المشروعات ، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة البحر الاحمر ،وبلغت 81% بمحافظتى الجيزة وسوهاج مشيراً الى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف، مشيرا إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.