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شبورة كثيفة وأمطار غرب البلاد قد تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت، 08 يناير 2022 08:00 ص
شبورة كثيفة وأمطار غرب البلاد قد تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

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