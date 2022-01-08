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سيناريوهات محاكمة محاميي كريم الهواري بـ6 أكتوبر اليوم.. لايف

السبت، 08 يناير 2022 09:31 ص
سيناريوهات محاكمة محاميي كريم الهواري بـ6 أكتوبر اليوم.. لايف موقع الحادث- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن محاكمة محاميي كريم الهواري، حيث تستكمل اليوم السبت محكمة جنح الشيخ زايد نظر جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه الهوارى.

 
ويواجه المتهمين في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
كما يواجهان اتهامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
 
ونفى المتهمين فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمين فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
 

كريم الهواري

محاكمة كريم الهواري

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

محاكمة محاميي كريم الهوارى

محاكمة الهوارى

الشيخ زايد

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