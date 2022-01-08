سمير جعجع معلنا التعبئة الحزبية لخوض الانتخابات اللبنانية: المعركة مصيرية

إيمان حنا

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية، في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار المجلس المركزي في الحزب، حيث دعا إلى "إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب إلى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور إلى الخلاص الوطني"، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.



واعتبر أن هذه "المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلص من الواقع المذري الذي أوصلهم إليه تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر ومن معهما"، لافتا إلى أن "فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار"، مضيفا "لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست القوات اللبنانية وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط".



ودعا جعجع إلى "تحمل المسؤولية في هذه المعركة لأنهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربعة المقبلة"، مشددا على أن "هذه المعركة مصيرية وعلى هذا الأساس يجب أن نحضِّر لها بكل قوتنا لأن هذه الإنتخابات هي الطريق الأساسي لاستعادة لبنان من القعر الذي هو فيه وإنقاذه من جهنم التي وضعوه فيها".



وقال: "إن فرص تعطيل الإنتخابات صعبة وسنواجه أي محاولة من هذا النوع، وفي ظل استكمال التدابير العملية لإتمام الإنتخابات فإن الأمور وضعت على السكة الصحيحة خصوصا أن أنظار العالم كله تنتظر هذه الإنتخابات"، مؤكدا أن "الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الأخرى قادر على ضمان العملية الإنتخابية على أفضل وجه ممكن".



واختتم جعجع: "يريدون أن يغيروا تاريخنا ولن ندعهم يفعلون، إن عملية الإنقاذ صعبة ولكنها ممكنة وسنخوضها بكل قوتنا لننقل لبنان إلى المكان الذي يستحقه".