رئيس جنوب افريقيا يؤكد على ضرورة تكثيف التطعيمات ضد كورونا

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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، على ضرورة تكثيف بلاده التطعيمات ضد فيروس كورونا، مطالبا أعضاء حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم على تشجيع الناس ومحاربة التردد في تناول اللقاحات في بعض المجتمعات.

ونقل موقع /اول افريكا/ الإخبارى الافريقى عن رامافوزا قوله في مناسبة الذكرى السنوية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل كجنوب أفريقيين لذلك أحث من لم يتم تطعيمهم بعد، الخروج بأعداد كبيرة للحصول على اللقاح".

وأضاف بقوله " تعافي اقتصادنا يعتمد إلى حد كبير على تلقيح الكثيرين منا، ويريد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وضع اللمسات الأخيرة على سياسة بشأن تفويضات اللقاح، نحن الآن بحاجة إلى إعطاء شعبنا حافزًا للذهاب والتطعيم، لأن هذا هو الدفاع الوحيد."

وتم تطعيم ما يقرب من 40 % من السكان البالغين في جنوب إفريقيا بشكل كامل، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى ولكن أقل مما كانت تأمله الحكومة في هذه المرحلة.

وفي أواخر العام الماضي، أرجأت الحكومة بعض عمليات تسليم اللقاحات مع تباطؤ وتيرة التطعيمات في بعض الأماكن.