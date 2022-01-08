رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل توقيع عقود احتضان 12 رائد أعمال

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل توقيع عقود إحتضان 12 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الناشئة بالمحافظة، وذلك للإنضمام لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، بحضور كلا من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بالجامعة، والدكتور هانى السلامونى رئيس قطاع المشروعات في إنرووت للتنمية، وذلك بمقر الحاضنة بالحرم الجامعى القديم .

وفى بداية كلمته هنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق، أصحاب المشروعات المحتضنة بمناسبة بدأ دورة الإحتضان والتي تمثل إضافة قوية للإقتصاد المحلى للمحافظة، مطالباََ أصحاب المشروعات المحتضنة بإستغلال الفرص المتاحة في ظل الإهتمام والدعم الملحوظ الذى يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المشروعات المحتضنة والتي يبلغ عددها 12 مشروع ناشئ، تخدم قطاعات إقتصادية مختلفة مثل إعادة تدوير المخلفات، تصنيع الورق، وتصنيع مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن هناك مشروعات تخدم القطاع الزراعى إلي جانب مشروعات الحرف اليدوية التي تتميز بها المحافظة مثل التلى والخوص، لافتاً إلى أنه من بين المشروعات المحتضنة 8 مشروعات تنفذها سيدات، مما يعكس دور المرأة الصعيدية في تنمية المجتمع .

كما أبدى عبد الخالق، سعادته بوجود ثلاث مشروعات هم ثمار تحويل مخرجات البحث العلمى بالجامعة إلى منتجات، مشيراً إلى أن الجامعة قد أتخذت خطوات جادة في إنشاء وادى التكنولوجيا، والذي سيعمل على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات تجارية، كما سيتم ربطه بحاضنة أعمال مسار.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف عكاشة، أن دورة الإحتضان تنقسم الى مرحلتين، الأولى مرحلة التحقق، والتي تستمر لمدة شهر ويتم فيها تقديم الدعم للمشروعات الناشئة لدراسة السوق، والتحقق من وجود الطلب على المنتجات، والتأكد من قابلية أفكار المشروعات للنمو والإستدامة، أما المرحلة الثانية للمشروعات سيتم فيها تقديم دعم فنى متخصص وتوجيهى في مجال عمل المشروع الناشئ المحتضن من خلال شبكة من المتخصصين والإستشاريين، وتشمل التدريب والمشورة على تأسيس المشروعات، وورش عمل للتعرف على اللاعبين الرئيسين في السوق والتعرف علي سلاسل القيمة للمنتج، بالإضافة لتقديم خدمات مالية غير مباشرة مع إتاحة حاضنة مسار بجميع إمكانياتها اللوجستية كمساحة عمل للمشروعات المحتضنة.

وأكد الدكتور هاني السلاموني، أن مشروع مسار يأتي مواكباََ للإرادة السياسية والتوجيهات الرئاسية لدعم الشباب وخاصة في صعيد مصر، وكذلك ربط الجامعات والبحث العلمي بمجتمع الأعمال والصناعة، مضيفا أن تصميم مشروع مسار يربط المشروعات الناشئة في الصعيد بالأسواق التصديرية ويساعد على خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

الجدير بالذكر أنه بعد نهاية فترة الإحتضان سيتم تنظيم فاعلية لعرض المشروعات المحتضنة، بحضور المستثمرين وأصحاب الأعمال وجهات التمويل في القطاعات الإقتصادية المختلفة.