اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: حوكمة المنظومة يهدف لوصول الدعم إلى مستحقيه

السبت، 08 يناير 2022 05:21 م
رئيس الوزراء: حوكمة المنظومة يهدف لوصول الدعم إلى مستحقيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.  
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم،  في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة. 
 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة. 
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا. 
 
كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.
 
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.
 
 

حوكمة منظومة الدعم

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون

السبت، 08 يناير 2022 03:18 م

مدبولى يوجه بسرعة ترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل لأهميته التاريخية والدينية

السبت، 08 يناير 2022 02:02 م

مدبولى: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها بمشروع حضارى إنجاز وحلم أصبح واقعا

السبت، 08 يناير 2022 01:59 م

رئيس الوزراء يجرى جولة بمناطق القاهرة التاريخية.. ويوجه بإيلاء أهمية للمساجد الأثرية المتواجدة بمحيط درب اللبانة.. صرف تعويضات للمستحقين من أصحاب المبانى الخربة.. ويتابع مشروع إقامة فندق سياحى بوكالة الشوربجى

السبت، 08 يناير 2022 01:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة