اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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حياة كريمة.. الكشف الطبي على 1800 مريض بالقافلة الطبية بـ"سعود" في الشرقية

السبت، 08 يناير 2022 12:52 م
حياة كريمة.. الكشف الطبي على 1800 مريض بالقافلة الطبية بـ"سعود" في الشرقية جولة القافلة الطبية ب"سعود" الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية سعود التابعة لمركز ومدينة الحسينية، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

 

واستمرت القافلة لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1800 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

 

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.


حياة كريمة بالشرقية

الحسينية

صحة الشرقية

جزيرة سعود بالشرقية

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