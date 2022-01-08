حكاية أقدم عربية فطير بتعمل أطعم فطير مسكر بالزبدة الفلاحي بطنطا.. لايف

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام أقدم عربة خشبية لبيع الفطير الحلو بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والتي يبلغ عمرها 80 عاما وتوارثتها الأجيال ومازالت تعمل حتي الآن ويترد عليها الزبائن يوميا.

يقول وليد راتب صاحب العربة لـ اليوم السابع أن العربة تقف في هذا المكان منذ 80 عاما وبدأها جده وبعد وفاته أكملت والدته العمل من بعده ثم اصبح هو وشقيقه مسئولين عنها.

واضاف أنه يعمل علي العربة منذ 30 عاماً ويترد عليها الزبائن يوميا لشراء الفطير الحلو بالزبدة الفلاحي وأنه يقوم بإعداد العجين يوميا مستخدماً دقيق ومياه وملح ثم يقوم بتسويته والخروج بالعربة عقب صلاة العصر ويقف في الشارع، لبيع الفطير.

وتابع أن زبائنه معروفين ويترددون عليه بشكل مستمر، ويقوم بتسخين الفطير بالزبدة ورش السكر البودرة على الفطيرة ويسلمها للزبائن.