اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 09:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حكاية أقدم عربية فطير بتعمل أطعم فطير مسكر بالزبدة الفلاحي بطنطا.. لايف

السبت، 08 يناير 2022 09:00 م
حكاية أقدم عربية فطير بتعمل أطعم فطير مسكر بالزبدة الفلاحي بطنطا.. لايف أقدم عربية فطير
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشراً من أمام أقدم عربة خشبية  لبيع الفطير الحلو  بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والتي يبلغ عمرها 80 عاما وتوارثتها الأجيال ومازالت تعمل حتي الآن ويترد عليها الزبائن يوميا.
 
يقول وليد راتب صاحب العربة لـ اليوم السابع أن العربة تقف في هذا المكان منذ 80 عاما وبدأها جده وبعد وفاته أكملت والدته العمل من بعده ثم اصبح هو وشقيقه مسئولين عنها.
 
واضاف أنه يعمل علي العربة منذ 30 عاماً ويترد عليها الزبائن يوميا لشراء الفطير الحلو بالزبدة الفلاحي  وأنه يقوم بإعداد العجين يوميا مستخدماً دقيق ومياه وملح ثم يقوم بتسويته والخروج بالعربة عقب صلاة العصر ويقف في الشارع، لبيع الفطير.
 
وتابع أن زبائنه معروفين ويترددون عليه بشكل مستمر، ويقوم بتسخين الفطير بالزبدة ورش السكر البودرة على الفطيرة ويسلمها للزبائن.
 
 

محافظة الغربية

طنطا

أقدم عربة فطير بطنطا

فطير بالزبدة الفلاحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ملكة جمال سوق الخضار.. قصة كفاح سيدة فى سوق بورسعيد.. لايف

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:34 م

قصة كفاح زينتها القناعة.. هانم عبدالحميد ترفض الاستسلام وتضىء الحياة بالإرادة والعمل لأجل الأبناء.. تسعى للرزق الحلال بإعداد الفطير والعيش.. نجحت فى تصدير مخبوزاتها للخليج.. وتؤكد:تعاليم الريف الأصيلة سبب نجاحى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:00 ص

قصة كفاح تتنفس حياة.. "ممرض وكابتن ومدرب سواقة" شركاء على عربة متنقلة لبيع البطاطا بالشوكولاتة والمكسرات بالمنصورة.. ويؤكدون: المشروع متنفس لنا يعبر عن أحلامنا ويصنع مستقبلنا.. فيديو وصور

الأحد، 05 ديسمبر 2021 12:30 م

قصة كفاح الحاجة نجاح ابنة البحيرة.. تعول 4 أبناء من ذوى الهمم منذ 45 عامًا.. فايزة: "بحطلهم أساور فى إيديهم علشان ميتهوش منى.. وتؤكد: عمرى ما تعبت من رعايتهم لأن ده اختبار من عند ربنا وهتحاسب عليهم.. فيديو وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة