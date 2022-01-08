حبس شاب بالشرقية اعتدى على جدته المسنة بالضرب بهدف سرقتها لسداد قسط الهاتف

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة خالد كمال، مدير نيابة أبو كبير، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس مبيض محارة متهم بالتعدى بالضرب المبرح على جدته المسنة، قاصدا الحصول على نقود منها كرها عنها، وأحدث لها كدمات وجرح قطعى بالرأس، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل والسرقة.

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا يفيد بورد بلاغ لمركز شرطة أبوكبير بوصول " شوقية ع م " 73 عاما لمستشفى أبوكبير المركزى مصابة بكدمات وجرح قطعى بالرأس، وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها،وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها إثر تعرضها للضرب من قبل حفيدها لابنتها " م م م" 18 عاما مبيض محارة مقيم الصالحية الجديدة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية قسط هاتف محمول،فتوجه لمنزل جدته وطلب منها إعطائه 600 جنيه، وعندما رفضت قام بالتعدى عليها بالضرب وأخذ منها مبلغ 200 جنيه من حافظة نقودها ولاذا بالفرار. عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية من مباحث الشرقية من ضبط المتهم وتحرر له المحضر رقم 425 جنح مركز شرطة أبوكبير.





