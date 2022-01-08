تونس تسجل 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 738442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25643.
وتباينت الإصابات والوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في عدد من الدول العربية.
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6428 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 990 ألفا و57 إصابة، كما تم تسجيل 13 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 14 ألفا و896 وفاة، كذلك تم تسجيل 2476 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 948 ألفا و765 حالة.
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