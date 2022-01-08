تونس تسجل 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت تونس 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و7 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 738442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25643.

وتباينت الإصابات والوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في عدد من الدول العربية.