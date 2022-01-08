اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 04:03 م
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توقعات أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي خلال يناير 2022.. فيديو

السبت، 08 يناير 2022 03:32 م
توقعات أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي خلال يناير 2022.. فيديو أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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قدم برنامج أسواق في حلقة جديدة، تغطية خاصة حول مستقبل حركة أسعار الذهب وتوقعات سوق الذهب في مصر والبورصات العالمية، إضافة إلى مؤشرات ترجح هبوط الذهب، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أسعار الذهب في التعاملات الفورية سجلت ارتفاع 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة قبل الإغلاق الأسبوعى، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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