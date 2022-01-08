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أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

السبت، 08 يناير 2022 10:25 ص
أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل ارتفاع طفيف بتداولات السبت 8 يناير 2022، وذلك بقيمة 2 جنيه فقط في أسواق الصاغة، بعد تعافٍ جزئي في سعر الذهب العالمي مسجلاً مستويات 1796 دولارا، وهو السعر الذي أغلق عليه سوق الذهب في تداولات هذا الأسبوع، ويستمر سعر الذهب المسجل الآن حتى مستهل تداولات الاثنين القادم، وذلك مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي وتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

 عيار 18 سجل 675 جنيها

 عيار 21 سجل 788 جنيها

 عيار 24 سجل 900.75 جنيه

 الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

 

أسعار الذهب رغم ارتفاعها المحدود إلا أن الذهب يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر وذلك تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات، فيما يتأهب المتعاملون لرفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في وقت أقرب.

 

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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