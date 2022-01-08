تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب لسرقة سيارته في الشرقية لـ 12 مارس

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، تأجيل محاكمة 4 متهمين لقيامهم بقتل شاب لسرقته بنطاق دائرة مدينة العاشر من رمضان، لجلسة 12 مارس المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، لشهر أغسطس عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على" مصطفى حسن عبد العزيز قطب" مقيم يوسف الصديق محافظة الفيوم جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس داخل سيارته النقل التي كانت محملة بالخردة والحديد قرب أحد مصانع الصلب بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد المتورطين وتبين أنهم 4 أشخاص قاموا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة لمرورهم بضائقة مالية وتم ذلك من خلال التخطيط فيما بينهم لقطع الطريق على المواطنين في المناطق الخالية وقاموا بإستخدام سيارة ملاكي تخص أحد الأشخاص استقلها متهمان آخران يستقلان سيارة أخرى حاملين أسلحة نارية لترويع الضحايا وفور رؤيتهم لسيارة المجني عليه محملة بالحديد والخردة قرروا ملاحقته وحاول أحدهم إيقافه بحجة الركوب معه بهدف التوصيل ،وما إن حاولا إجباره على النزول وترك السيارة وتهديده بالسلاح قام بمقاومتهم وحاول المتهمان الآخران قطع الطريق أمامه بسيارتهم ومع إستمرار مقاومته وإصراره على الفرار مسرعا أطلقوا عليه النيران أردوه قتيلا غارقا في دمائه وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض علي المتهم وهم كل من " مصطفى س س" 21 عاما ميكانيكي، و" عبد الله م غ" 22 عاما سائق، و" أحمد ح أ"21 عاما سائق مقيمون السلام القاهرة، و" فارس ع ج" 25 عاما ترزى ومقيم الخانكة القليوبية،وأرشدوا عن السلاح والسيارات المستخدمين في الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.