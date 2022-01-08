تأجيل استئناف دجال الجيزة على حكم حبسه سنة لجلسة 22 يناير القادم

كتب محمد إبراهيم - سليم على

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة ، تأجيل استئناف أيمن أبو سريع، الشهير إعلاميا بدجال بولاق الدكرور، على حكم حبسه سنة، لجلسة 22 يناير القادم للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع في اتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا، والاستيلاء على أمواله.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان نصر وعضوية المستشارين كريم طارق وتاج الدين محمد بسيوني.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.