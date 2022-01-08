بلينكن: انسحاب الروس من كازاخستان سيكون "صعبا جدا"

كتب محمد جمال

زعم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من "النفوذ الروسي"، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفى فى واشنطن: "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلدا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة".

وأضاف: "يبدو لي أن السلطات والحكومة الكازاخستانية يمكنها بالتأكيد التعامل مع التظاهرات بشكل مناسب والحفاظ على النظام مع احترام حقوق المتظاهرين. لذلك لا أفهم بوضوح سبب شعورها بالحاجة إلى دعم خارجي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن هبوط 9 طائرات عسكرية من طراز "إل-76" محملة بجنود ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا بكازاخستان.

وقد أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.

وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.

يذكرأن، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع فى كازاخستان .

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث قوله -فى تصريح صحفى أمس الجمعة- "خلال الأمس واليوم، أجرى الرئيس بوتين عددًا من المحادثات الهاتفية مع قادة الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأجرى محادثات مع رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، والرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو ، والرئيس الطاجيكى إمام على رحمان ، ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان".

وأضاف المتحدث أن بوتين "تحدث هاتفيا مرارا مع الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف"ـ وتابع أن الرئيسين ناقشا الوضع فى كازاخستان والإجراءات المشتركة بموجب تفويض منظمة معاهدة الأمن الجماعى لمكافحة الإرهاب الدولى وضمان النظام والأمن لمواطنى كازاخستان.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يطلع الرئيس بشان انتشار وأنشطة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى كازاخستان، وقال "منذ بداية عملية قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بوتين عن انتشارها وأنشطتها فى كازاخستان".

يشار إلى أنه فى 2 يناير الجارى خرجت حشود إلى الشوارع فى جنوب غرب كازاخستان، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، وبعد يومين، اجتاحت الاحتجاجات مدينة (ألماتي) فى جنوب شرق البلاد، حيث استخدمت الشرطة قنابل الضوء لتفريق الحشود ، وكذلك مدن أخرى وحتى عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وفرض الرئيس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين فى منطقة مانجيستاو وفى منطقة ألماتى ، بالإضافة إلى ألماتي، أكبر مدن الجمهورية و فى العاصمة نور سلطان. وفى 5 يناير ، وافق رئيس الدولة أيضًا على استقالة الحكومة. وسيواصل أعضاؤها أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.