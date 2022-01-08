بعد إغلاق طريق الإسماعيلية.. "مرور بورسعيد" تعلن إغلاق طريق دمياط بسبب الشبورة.. صور

أعلنت إدارة مرور بورسعيد، مساء أمس الجمعة، عن إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما كانت إدارة مرور بورسعيد، قد أعلنت منذ قليل عن إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما تهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة .