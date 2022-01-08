بث مباشر.. قصة طفلة الكوافير حرق شعرها بمادة سامة وحرمها منه للأبد

الدقهلية شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لفتاة تعرضت للإصابة بعاهة مستديمة، بعد أن فقدت شعرها عقب جلسة كوافير، حيث تقول والدة الطفلة روان: "فوجئت بتساقط شعر ابنتي أثناء جلسة تصفيف داخل محل كوافير شهير بمدينة المنصورة، والصدمة الكبري بعد أن اكتشفت بتلف دائم فى بوصيلات الشعر ما أدى إلى إصابتها بالصلع، وهو ما دمر حياتي وحياة ابنتي ، بعد أن كانت شعرها طويل وجميل "وأضافت والدة روان: "ابنتي تبلغ من العمر 16 سنة، وتعرضت إلى عملية حرق لفروة رأسها بعد ذهابها لأحد الكوافيرات فى مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وكانت تريد الاحتفال مثل باقي أقرانها بمناسبة داخل منزلنا"، مشيرة إلى أن "ابنتها محجبة ولا تظهر بشعرها أمام الناس، وطلبت منى أن تقوم بعمل جلسة لتصفيف شعرها، وبالفعل بحثت حتى وصلت إلى أحد المحلات الشهيرة بمدينة المنصورة ، والذي يقدم فيه الخدمة سيدات".

وذكرت: "بالفعل ذهبت مرة هناك، وتم عمل جلسة على يد سيدة جزائرية وكانت بسيطة جدا ولم يحدث شئ، وذهبت عقب ذلك بعدة شهور ولما لم أجد هذا السيدة قررت الرحيل، ولكن العاملين فى المحل أكدوا بأن هذا لا يصح وتعد إهانة للمحل، وطلبوا مني الجلوس وقيام أحد العاملين بالمحل بالتصفيف لابنتى، وبالفعل بدأت فى العمل ولكن فوجئت أن شعر نجلتي يتساقط منها، وقمت بالصراخ فقاموا بالاعتداء عليا".

وتابعت: "فى اليوم التالي حاول صاحب المحل التواصل معى لإرضائي وطلب حضورى، بالفعل حضرت وشاهد شعر الفتاة وصعق مما شاهده، وقام بإعطائي شامبو وزيت، وقال لا تقلقي كل شئ سوف يعود لطبيعته، ولكن اكتشفت أن الأمر يزداد سوء، وتوحهت وحررت محضر بقسم أول المنصورة، وبالفعل تم عرض ابنتي على النيابة العامة، والتى أمرت بعرضها على الطب الشرعى".

وكشفت الام بأن الطب الشرعي بأن المادة التى تم وضعها على شعر ابنتي هي مادة سامة قتلت الشعر من الجذور ، وبه مواد كيماوية خطر ، وتسبب فى تدمير بوصيلات الشعر من الجذور.

وتابعت الأم أن بعد تقديم بلاغ ضد صاحب المحل والعامله ، تم ضبط صاحب المحل وتم اخلاء سبيله مقابل 5 آلاف جنية ، ولاتزال العامله هاربه وغير موجودة ، وتقوم بإرسال رسائل على الهاتف المحمول تهددنا فيه ،