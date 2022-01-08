بث مباشر.. الحزن يعم قرية أبو رقبة بالمنوفية في عزاء شقيق الراحل محمود العربى

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر من عزاء الراحل محمد العربى عن عمر يناهز 95عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى، عقب دفنه فى مقابر العائلة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وفى مشهد جنائزى مهيب شيع منذ قليل الآلاف من أهالى قرية أبو رقبة ، والقرى المجاورة جثمان محمد العربى عن عمر يناهز 95عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى، عقب أداء صلاة الجنازة عليه أمام المسجد الكبير بالقرية ، وتوفى اليوم محمد العربى عن عمر يناهز 95عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى ، وسوف يتم دفنه غدا بقرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقد تقلد رجل الأعمال محمود العربى صاحب مجموعة العربى وشهبندر تجار مصر هذا المنصب لمدة 12 عام، وكان له دور مؤثر ومحوري في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية. وولد العربى عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمود العربى مؤسس مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية كان قد توفي في التاسع من شهر سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 89 عاما، وتسبب خبر وفاته في صدمة وحزن جميع المصريين بعد مسيرة حافلة بالعطاء والكفاح والخير. وفاة ، محمد العربى ، شقيق محمود العربى ، الدفنة فى المنوفية.