انهيار جزئى بمنزل قديم غير مأهول بالسكان بحى شرق سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد قسم أول سوهاج إنهيار جزئى بحائط بمنزل مكون ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 35 متر غير مأهول بالسكان وتبين سقوط حائط 2×2.5 متر بالطابق الأرضي بالمنزل، ولا توجد خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل، وتم فرض كردون أمنى بنطاق الواقعة وتم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق، والذى قام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم أول سوهاج، تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة " 35 " متر ملك المدعو ناصر ع م م 53 سنة موظف دائرة القسم " غير مأهول بالسكان " وتبين سقوط حائط 2×2.5 متر بالطابق الأرضي بالمنزل.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار حي غرب سوهاج لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.