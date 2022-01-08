اليوم السابع: "مدينة السلام" تحتضن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: "مدينة السلام" تحتضن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

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"السلام والتنمية والإبداع" على أرض شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تحتضن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.. انطلاق الفعاليات بحضور الرئيس السيسى غدا.. ممثلون من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.. "ألوك شارما وجون كيرى" أبرز الحضور.. وإجراءات احترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من "كورونا".. ومنصة افتراضية لإتاحة المشاركة عن بعد

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