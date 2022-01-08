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النيابة تعاين موقع تصادم ميكروباص بأتوبيس سياحي في مدينة الطور

السبت، 08 يناير 2022 04:19 م
النيابة تعاين موقع تصادم ميكروباص بأتوبيس سياحي في مدينة الطور حادث تصادم الطور
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي في مدينة الطور، وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس وإصابة سبعة عشر آخرين.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة ستة عشر شخصًا وإصابة سبعة عشر آخرين في حادث تصادم بمدينة الطور، حيث أُخطرت النيابة العامة صباح اليوم السبت الموافق الثامن من شهر يناير الجاري بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور، وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس وإصابة سبعة عشر آخرين، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 


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