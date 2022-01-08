المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخفير أتجر بالهيروين وحاز سلاحا ناريا بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لخفير بدائرة مركز شرطة طوخ، لإتجاره بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19859 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1695 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم"ي ع ب"، خفير، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار دون أن يكون مرخص له بحيازته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط خفير بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت باستمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والذى ورد التقرير بأنها لمخدر الهيروين.

وأحالت النيابة الكلية ببنها القضية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.