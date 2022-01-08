المشدد 15 عاما لصيدلي بشركة أدوية في الشرقية بتهمة التزوير

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، "صيدلى" بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بالتزوير، ما ترتب عليه الإضرار بمصالح وأموال جهة عمله تقدر بثلاثة ملايين جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 11305 لعام 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، " أ ك" 70 عاما صيدلى بشركة صناعات دوائية، لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير.

وتضمن قرار الإحالة قيام المتهم بعرض مذكرة على مجلس إدارة الشركة تضمنت معلومات غير صحيحة تفيد تعثر مصنع للزجاج عن تلبية احتياجات الشركة جهة عمله للزجاج سعة 100 مللى، وأن المورد العربى التابع لإحدى الدول العربية، هو الجهة الأمثل للتوريد على الرغم من عدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة وعدم عرضها على لجنة فنية مختصة وإغفال ما ورد بتقرير قطاع الأبحاث قسم الأتربة الجافة من عدم مطابقة تلك العينات للمواصفات القياسية مما ترتب عليه إضرار بمصالح وأموال جهة عمله تقدر بثلاثة ملايين جنيه.