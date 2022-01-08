المتهم بالاتجار بالبتكوين: أروجها عبر الإنترنت فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف تاجر عملة بترويج العملات الافتراضية بين عملائه على الانترنت، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وواصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم تداول وترويج العملات الإفتراضية "البيتكوين" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول وترويج العملات الإفتراضية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تداول وتعدين العملات الإفتراضية "بيتكوين" وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها من خلال شبكة "الإنترنت"، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم مستغلا إحدى الشركات للبرمجيات التى يساهم فيها والتى يتمثل نشاطها فى تصميم البرامج الخاصة بالعملات الإفتراضية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبطه حال سفره إلى إحدى الدول، وبحوزته (جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"- هاتف محمول- 3 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.