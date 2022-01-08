اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 08:00 م
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الـ10 جنيه توت تصل لـ200 جنيه.. مفاجآت داخل سوق العملات القديمة بالدقهلية

السبت، 08 يناير 2022 07:35 م
الـ10 جنيه توت تصل لـ200 جنيه.. مفاجآت داخل سوق العملات القديمة بالدقهلية سوق العملات القديمة بالدقهلية
الدقهلية مرام محمد

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عرض خلاله أسعار العملات المصرية التي يعود تاريخها للعهد الملكي، والعملات العربية والأجنبية القديمة، الورقي منها والمعدني.
 
وقال شريف عمار أحد هواة تجميع العملات القديمة وبيعها لـ"اليوم السابع" إن أغلى العملات القديمة، هي العملات المصرية الملكية بداية من عملات الملك فاروق، وخاصة الإصدارات الأولى كالـ100 جنيه الصادرة في عهده، مؤكدا أن العمالة الملكية بالتحديد تحظى باهتمام معظم هواة تجميع العملات القديمة؛ لأهميتها التاريخية وندرتها.
 
وتابع أن أغلى الجنيهات القديمة في مصر حاليا، هي الجنيهات التي طبعت في العهد الملكي، كالجنيه الجملين، وجنيه المعبد، وجنيه الجمل الواحد، فأول إصدار منهم هو الجنيه الجملين الذي طبع في عهد عباس حلمي الأول، وكان يوزع على المماليك، ويعد من أندر الجنيهات وأكثرها قيمة، ويليه في الإصدار، الجنيه المعبد الذي يتراوح سعره من 13 إلى 14 ألف جنيها، أما الإصدار الثالث فهو جنيه الجمل الواحد، مشيرا إلى أن أسعارهم ليست ثابتة فتختلف وفقا لجودة العملة وتاريخ إصدارها واسم الموقع عليها، حيث يزداد سعرها كلما ازداد عمرها التاريخى، وكانت مسجلة كأول إصدار أي أول نسخة، فضلا عن احتفاظها برونقها وجودتها.
 
واستطرد أن سعر الـ10 جنيه البصلي يتراوح من 150 إلى 200 جنيها، والـ10 جنيه الحمراء "الإصدار الثاني" يتراوح سعرها من 150 إلى 200 جنيها، ويتراوح سعر الجنيه المركزي من 100 إلى 120 جنيها، والربع جنيه الأزرق يتراوح سعرة من 25 إلى 100 جنيه.
 

العملات القديمة

اسعار العملات القديمة

السلم الورقي

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ميدان الشيخ حسانين

المنصورة

الدقهلية

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