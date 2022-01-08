الغردقة تستضيف منتدى فنون شباب العالم بمشاركة 50 فنانًا نهاية يناير

البحر الأحمر- عماد عرفة

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير الجارى، بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة، بمشاركة 50 فنانًا من 15 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين.

من جانبه قال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، في بيان له، إنه يجري حاليًا الاستعداد الكبير لتنظيم الدورة الرابعة من منتدى فنون شباب العالم بالغردقة في الفترة من 24 وحتى 31 يناير الحالى، حيث من المقرر أن يشارك عدد من الفنانين والفنانات الشباب تحت أربعون عامًا في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية والثقافية.

وأضاف منظم المنتدى، أن الدورة الرابعة تأتى بعد ثلاث دورات سابقة وناجحة في شرم الشيخ وأخرها كانت الدورة الأهم التي تمت من خلالها تجميل ميدان الصداقه بشرم الشيخ بممنحوتات كبار النحاتين من أمريكا ومصر وإيطاليا وألمانيا وشمال مقدونيا وروسيا تحت رعايه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافتتحه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضمن تجهيزات مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدي شباب العالم الماضي في نسخته الثانيه 2018، لتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة واستقبال الضيوف.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، أن فكرة "منتدي فنون شباب العالم" بدأت تنظيمه بعد انطلاق منتدي شباب العالم وتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون والفنانين والشباب، واختارت أوستراكا للفنون، أن يكون هناك منتدي نوعي يخص فنون الشباب من دول العالم ونجحنا بالفعل في إقامة ثلاث دورات سابقة في شرم الشيخ، مشيرًا إلي أنه من المقرر أن يُقام المنتدي في أكثر من مدينة بمصر في الدورات القادمة لعمل تنشيط سياحي من خلاله لأكثر المناطق والمدن السياحية بمصر.

كما أكد أهمية إقامة هذا الحدث الكبير والذي ينتظره فنانين العالم سنويًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الثقافة والفنون نستطيع من خلاله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتي تأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وتابع حميدة، أن الغردقة تتمتع بجو صحى لجهود قيادات المحافظة، ووزارة الصحة ووزارة السياحة باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وشجع ذلك جميع الفنانين في رغبتهم في الحضور والاستمتاع بجو الغردقة السياحي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.

ومن المقرر أن يضم الملتقى ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة والغردقة، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون تشكيلية لـ 50 فنان تشكيلي ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم. على أن يُقام حفل ختام للمنتدي بتنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التي نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان مع تكريم ضيوف المنتدي من كبار الفنانين حول العالم، بحضور قيادات محافظة البحر الأحمر وضيوف الشرف.