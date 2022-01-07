طقس معتدل وشمس ساطعة وسماء صافية وهدوء فى حالة البحر بالغردقة.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون "اليوم السابع"، لايف جديد من أحد شواطي مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت طقس معتدل مع شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء في حالة البحر الأحمر.

وأبحرت صباح اليوم عدد من اللنشات السياحية المختلفة الي الجزر البحرية وكذلك مواقع الغوص المختلفة لممارسة رياضة الغوص والسنوركلنج بالمواقع الشهيرة بالغردقة مثل منطقة عرق سمية .

وشهد كورنيش مدينة الغردقة توافد عدد من الاسر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد في مدينة الغردقة، كما شهد شارع كنيسة الانبا شنوده بمنطقة الدهار بالغردقة تواجد اعداد كبيرة من المواطنين الاقباط لتبادل التهاني وتقديم التهاني بالكنيسة بعيد الميلاد المحيد .

وشددت مديرية امن البحر الأحمر من تواجدها بمحيط الكنائس المختلفة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد منذ اول امس وقبل انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد .