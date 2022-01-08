العثور على جثتين لصيادين من بين الـ 6 المفقودين بسبب غرق مركبهم في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان





وقال إيهاب المالحي، أحد الغواصين المشاركين في عملية البحث عن الصيادين الـ 6 الغارقين، أبناء مدينة برج البرلس بـ كفر الشيخ، أنه جري العثور على الصيادين منذ قليل، وجاري تكثيف عمليات البحث عن باقي الجثامين الآخرى في حادث الغرق الذي وقع منذ 12 يوما تقريبًا، مؤكداً أن هناك العشرات من مراكب الصيد تقوم بمسح منطقة الغرق بجانب الجهات المعنية من مؤسسات الدولة المختلفة لاستخراج باقي الجثامين من البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف محمد شرابي، شيخ صيادي البرلس، لـ"اليوم السابع"، أن هناك جهودا مكثفة في منطقة العثور على الجثمانين من أجل البحث عن الباقين، حيث إن الغارقين الـ 6 جميعهم من أسرة واحده وهم عبارة عن 4 أشقاء، وزوج شقيقتهم، وابن خالتهم.



وأكد شيخ صيادي البرلس، لم يتسنى له معرفة شخصية الإثنين الذي عثر عليهم حتى هذه اللحظات، وأنه خلال الدقائق القادمة سيتم التعرف عليهم، حيث أنهم حتى هذه اللحظات لازالوا متواجدين بالبحررفقة الجهات المختصة لم يصلوا إلى البر حتى الآن. تمكن الغواصون من العثور على جثتين لضحايا غرق مركب صيد من مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، تعرضتا للغرق بالبحر الأبيض المتوسط بين محافظتي دمياط وبور سعيد، أثناء البحث عن الجثامين بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك بالقرب من مدينة العريش، بعد أن تعرض المركب الذي كانوا يستقلونها لعملية انفجار أنبوب بوتاجاز كانوا يستخدمونه في الطهي.وقال إيهاب المالحي، أحد الغواصين المشاركين في عملية البحث عن الصيادين الـ 6 الغارقين، أبناء مدينة برج البرلس بـ كفر الشيخ، أنه جري العثور على الصيادين منذ قليل، وجاري تكثيف عمليات البحث عن باقي الجثامين الآخرى في حادث الغرق الذي وقع منذ 12 يوما تقريبًا، مؤكداً أن هناك العشرات من مراكب الصيد تقوم بمسح منطقة الغرق بجانب الجهات المعنية من مؤسسات الدولة المختلفة لاستخراج باقي الجثامين من البحر الأبيض المتوسط.وأضاف محمد شرابي، شيخ صيادي البرلس، لـ"اليوم السابع"، أن هناك جهودا مكثفة في منطقة العثور على الجثمانين من أجل البحث عن الباقين، حيث إن الغارقين الـ 6 جميعهم من أسرة واحده وهم عبارة عن 4 أشقاء، وزوج شقيقتهم، وابن خالتهم.وأكد شيخ صيادي البرلس، لم يتسنى له معرفة شخصية الإثنين الذي عثر عليهم حتى هذه اللحظات، وأنه خلال الدقائق القادمة سيتم التعرف عليهم، حيث أنهم حتى هذه اللحظات لازالوا متواجدين بالبحررفقة الجهات المختصة لم يصلوا إلى البر حتى الآن.

وقال محمود الجمال، ابن عم الصيادين، إن أسرة الصيادين في حالة سيئة، تتمنى العثور على جثامين الصيادجين ال6 لتهدأ نفوسهم، مؤكداً أن أنجال عمه تم فقدهم منذ 12 يوماً