اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الطاقة الذرية توقع اتفاقية مع "التنمية البشرية" بالداخلية للتوعية الأمنية

الإثنين، 03 يناير 2022 10:19 م
الطاقة الذرية توقع اتفاقية مع "التنمية البشرية" بالداخلية للتوعية الأمنية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، اتفاقية للتعاون مع اللواء أنور فوزي مرسي مدير المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية بالعباسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم: بروتكول التعاون يهدف إلى التعاون بين الجهتين في مجالات البرامج التأهيلية والتدريبية، وتوعية المجتمع في المجالات الأمنية، الأمن الإداري، الحماية المدنية، السلامة والصحة المهنية وختاماً الوقاية من أخطار الحريق.

 

و كان الدكتور عمرو الحاج أكد أنه فى خمسينيات القرن الماضي، كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولاتزال تحتل هذه المكانة من خلال 4مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى وهم مراكز " البحوث النووية ، بحوث الأمان النووى و الإشعاعي ، القومى للبحوث و تكنولوجيا الإشعاع و المعامل الحارة.

 

و أضاف الحاج  ، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل ، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية و الإدارية و الزراعية و الطبية و الهندسية و العلوم الطبيعية الأساسية.

 

وذكر الحاج، أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي و اقتصادى و مجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع ، موضحا أن أن أنشطة الهيئة تخدم محاور استراتجية مصر 2030 وهى الزراعة و الطاقة و البيئة و الصحة.

 

 


الكهرباء

الطاقة الذرية

الموتمر ال15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطاقة الذرية تكرم الزميلة رحمة رمضان على التغطية المميزة للموتمر العربى الـ15

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:53 م

الطاقة الذرية: الطاقة النووية أصبحت خيارا استراتيجيا قوميا مصريا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:51 م

الطاقة الذرية: نخطط لتصدير أجهزة كشف الإشعاع للخارج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:31 ص

الطاقة الذرية: التقنيات النووية أصبحت ضرورة فى تحديد مصادر المياه الجوفية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:00 ص

الطاقة الذرية توضح التقنيات الإشعاعية فى الحفاظ على التراث الثقافى

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:04 م

رئيس هيئة الطاقة الذرية: لدينا 1580باحث وأستاذ ونغطى 95% من إنتاج مصر من اليود

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة