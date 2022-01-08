الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "دورنا" بمركز شباب ميت أبوغالب فى دمياط

دمياط: معتز الشربينى

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تنفيذ فعاليات المبادرات المجتمعية لبرنامج "دورنا"، بمقر مركز شباب مدينة ميت أبو غالب التابع لقطاع الشباب والرياضة بمحافظة دمياط.

يأتى ذلك فى إطار مشروع برلمانات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إشراف أحمد عفيفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

أثمرت فعاليات التدريب، الوصول إلى ثلاث مبادرات مجتمعية، بواقع..

المبادرة الأولى: (احنا سنــــدك)

مجموعة رقم 1: المفكر الصغير

المحور الرئيسي: تمكين الفتيات

وتهدف إلى تعزيز دور الفتاه فى المجتمع ونبذ العنف المنزلى عنها.

المبادرة الثانية:(كلنا واحد كلنا عرب)

مجموعة رقم 2: المبادرون العباقرة

المحور الرئيسي: دعم اللاجئين

وتهدف إلى مساعدة اللاجئين وتسهيل لهم احتياجاتهم.

المبادرة الثالثة:(ساعدهم تفرح)

مجموعة رقم 3: أصحاب الخير

المحور الرئيسي: التوافق المجتمعى حول المواطنة والتعايش السلمى ونبذ العنف

وتهدف إلى مساعدة كبار السن طبيا والترويح عنهم.

ويستهدف البرنامج المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 _19 عامًا، تدريب 4500 مشارك بطريقة مباشرة، تدريب 12000 من القرناء على أن يكون 30 ٪ من المستفيدين من الجنسيات الآخرى، التنفيذ الميدانى للمبادرات المجتمعية يستهدف نحو 450 مبادرة مجتمعية بواقع 30 مبادرة لكل محافظة.

ويشارك فى البرنامج 75 مدرباً ومدربة من 15 محافظة للمرحلة الأولى هى "شمال سيناء، جنوب، سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الجيزة، قليوبية، البحر الأحمر "

حضر فعاليات اللقاء الختامى كلًا من: "الدكتور محمد صلاحى منسق اليونيسف، الدكتور أحمد شبل، استشارى البرنامج، مدرب عبد الحليم زكريا البجلاتي".