السيطرة على حريق سوق بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل سوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.