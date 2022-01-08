السنغال تطلق حملة الانتخابات البلدية والمحلية المقررة 23 الشهر الجارى

انطلقت اليوم السبت فى السنغال حملة الانتخابات البلدية والمحلية المقرر تنظيمها فى 23 يناير الجاري، قبل أشهرا من انتخابات يونيو التشريعية، فيما ستجرى الاستحقاقات الرئاسية فى 2024 بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وسيكون أمام المتنافسين فى الانتخابات، أسبوعان لإقناع الناخبين السنغاليين، البالغ عددهم 6 ملايين و373 ألفا و451 ناخبا، ببرامجهم الانتخابية.

ويعد هذا أول اقتراع منذ إعادة انتخاب ماكى صال رئيسا لولاية ثانية فى فبراير 2019.

وقدمت 3 تحالفات سياسية رئيسية مرشحيها لهذه الانتخابات، وهى "يوى أسكان وي" وتعنى باللغة الولوفية "حرروا الشعب"، و"اوو السنغال" وتعنى "إنقاذ السنغال"، و"غوم سا بوب" أى "الثقة فى النفس"، إضافة إلى تحالف الأغلبية الرئيسى "بينو بوك ياكار" وتعنى "معا من أجل سنغال ناشئة".

وكان الرئيس السنغالى ماكى صال قد دعا فى خطاب بمناسبة العام الجديد، السنغاليين للتوجه للانتخابات المحلية والتشريعية "بسلام وهدوء“ والتعبير عن "تماسك الأمة السنغالية

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