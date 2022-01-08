الساكس في الشبورة.. شباب يعزفون الموسيقى على طريق بورسعيد - دمياط (فيديو)





أثناء انتظار المئات من العاملين بشركات غرب بورسعيد على طريق محافظة دمياط، وبالتزامن مع انتظار آخرين لفتح الطريق بعد غلقه بسبب الشبورة منذ الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، أقدم مجموعة من الشباب على العزف على عدد من الآلات الموسيقية وتجمع حولهم الكثيرين بنهر الطريق "تسلية للوقت".

وتداول أحد المهندسين العاملين في إحدى شركات الغرب، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ببورسعيد مقطع فيديو لشابين يعزفان على آلتي الجيتار والساكس أثناء غلق الطريق السريع بين محافظتي بورسعيد ودمياط بسبب الشبورة.

كانت محافظة بورسعيد، شهدت لليوم الثاني علي التوالي انتشار كثيف للشبورة الضبابية علي كافة أنحائها، مما أدى إلى انعدام الرؤية والوضوح لاسيما بالطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وتسببت الشبورة الكثيفة في قرار ادارة المرور التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بغلق الطرق السريعة منها طريق المؤدي إلى محافظتي دمياط والإسماعيلية و طريق محور 30 يونيو، كما تم إغلاق شارع محمد علي أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وتم إيقاف حركة مرور المعديات العابرة بين ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس من والي مدينتي بورسعيد وبورفؤاد لساعات حتي سطعت الشمس وانقشعت الشبورة الكثيفة حرصا على سلامة المواطنين .