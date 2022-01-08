الجزائر: انطلاق أعمال ملتقى تجديد المنظومة الصحية

إيمان حنا

انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أعمال الملتقى الوطنى حول تجديد المنظومة الصحية بشعار "رؤية جديدة، نظام عصرى وخدمة المريض"، تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وفق "الخبر".

ويمثل هذا الملتقى، الذى تم افتتاحه بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، رضا تير، أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع، خاصة أنه يأتى فى ظروف وبائية عالمية لم تنج منها الجزائر ميزها انتشار جائحة كوفيد-19 بعدة سلالات، مما أثر على منظومة كانت تعانى من اختلالات.

ويشارك فى هذا الملتقى الشركاء الاجتماعيون وممثلو المجتمع المدنى الذين سيتباحثون حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحى جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية.

وينظم هذا الملتقى على شكل ثمانى ورشات عمل متعددة التخصصات تتوج بتوصيات عملية تساهم فى إجراء تشخيص دقيق للوضعية الصحية واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.