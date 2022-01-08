الاكتفاء بالإنذار للنواب الـ 3 لرئيس مدينة كفر الزيات بعد قرار إيقافهم

الغربية مصطفى عادل

انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الغربية، من التحقيقات مع النواب الـ 3 لرئيس مدينة كفر الزيات، والصادر بشأنهم قرار من محافظ الغربية بإيقافهم عن العمل 3شهور وإحالتهم للتحقيق وخصم نصف راتبهم لتقاعسهم وعدم تواجدهم فى الشارع وقت هطول الأمطار، رغم تنبيه محافظ الغربية على القيادات التنفيذية بمنع الإجازات والتواجد فى الشارع على مدار الساعة.

وباشرت الشئون القانونية التحقيقات مع هانى على نمشه، سامى فتحى إسماعيل، تامر محمد شوارة، نواب رئيس مدينة كفر الزيات، لأنهم بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه تأخروا فى الحضور لمقر العمل وذلك فى يوم الخميس 31/12/2021 على الرغم من صدور توجيهات محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى لسوء الأحوال الجوية، والعمل على إزالة آثار مياه الأمطار من الطرق والأنفاق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وانتهت التحقيقات إلى مجازاة المخالفين بالإنذار لما نسب إليهم.

وكان قد أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بإيقاف النواب الـ3 لرئيس مدينة كفر الزيات عن العمل 3 شهور، أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع خصم نصف الراتب، وذلك لتغيبهم عن أداء العمل، على الرغم من توجيهات المحافظ المشددة بمنع الإجازات خلال موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.