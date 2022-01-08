الأردن ينفى انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه فى كازاخستان

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نفى الأردن، اليوم السبت، أنباء تحدثت عن انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه فى كازاخستان، التى تشهد أحداث عنف.

وقالت الخارجية الأردنية ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنها "تنفى الأنباء التى تداولها عدد من المواقع الإخبارية بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية فى جمهورية كازاخستان".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول أن (خلية أزمة) جرى تفعيلها فى الوزارة على إثر الأحداث والتطورات التى تشهدها كازاخستان "تمكنت من إجراء العديد من الاتصالات مع رئيس البعثة وموظفى السفارة، بالإضافة إلى أفراد الجالية الأردنية المتواجدين فى عدة مناطق كازاخية وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة".

ولفت الى أن ذلك تزامن مع انقطاع الاتصالات الهاتفية الدولية نظرا للظروف الحالية التى تمر بها كازاخستان.

وعبر المتحدث عن "استغرابه من نشر معلومات مضللة"، وأهاب بوسائل الإعلام "ضرورة تحرى الدقة والتأكد من مصداقية المعلومات والأخبار قبل أن نشرها".

وكانت تقارير اعلامية تحدثت عن انقطاع التواصل مع القائم بالأعمال القنصلية فى السفارة الأردنية بكازاخستان عدى مازن الحديد.

ولاحقا، أكد السفير الأردنى فى كازاخستان يوسف عبدالغنى أنه تم التواصل مع عدى الحديد قائلا إن "القنصل بخير"، بحسب ما أوردت صحيفة الدستور الأردنية عبر موقعها الالكتروني.

واندلعت احتجاجات فى كازاخستان منذ الثانى من يناير الجاري، وتحولت إلى أعمال شغب بعد رفع سعر الوقود.