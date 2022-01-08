اعرف حقيقة تعدي مواطن على سيدة في الدقهلية

محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يتضمن إستغاثة إحدى السيدات من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالدقهلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إحدى السيدات من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص "مستأجر إحدى الشقق طرف والدها" – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب بعصا خشبية وإحداث إصابتها، وذلك على إثر خلافات بينهما وقضايا منظورة أمام القضاء ، بشأن طرده من الشقة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وعلل إتهامهاله نظراً للخلافات والقضايا والمنظورة أمام المحاكم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله.