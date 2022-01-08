إندبندنت: ابنة شقيق ترامب تشترى شقة بـ7 ملايين دولار من عائدات مذكراتها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مارى ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، اشترت شقة فاخرة فى مدينة نيويورك تبلغ قيمتها 7 مليون دولار، وذلك بعد أن حققت مذكراتها التى كشفت فيها تفاصيل صادمة عن عمها الرئيس السابق، عائدات هائلة.

وتقع الشقة فى مبنى فخم من تصميم المعمارى الإيطالى رينزو بيانو، وتبلغ مساحتها 2250 قدم وبها ثلاث غرف نوم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورونال"، وتشمل وسائل الراحة بالمبنى وجود بواب على مدار الساعة ولوبى مخصص للحضور، وممر خاصة ببوابة ومدخل لموقف سيارات آلى ومسبح داخلى ومركز للياقة البدينة ومنتجع صحى مع ساونا وغرف بخار.

وكانت مارى ترامب كتبت مذكراتها فى عام 2020 بعنوان " أكثر من اللازم ولم يكفى أبدا: كيف صنعت عائلتى الرجل الأخطر فى العالم"، وباع الكتاب نحو مليون نسخة فى يوم صدوره، وكان شديد الانتقاد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى كان يخوض حملة لإعادة انتخابه فى هذا العام.

وعندما صدر الكتاب فى يوليو 2020، كتب الرئيس السابق على تويتر يقول إنه نادرا ما يرى ابنة شقيق تعرف القليل عنه، وتقول أشياء غير حقيقية عن والداى الرائعين اللذين لم يتحملاها، وعنى أيضا.

وفى كتابها الأخير "الحساب" الصادر فى أغسطس الماضى، تناولت مارى ترامب، الطبيبة النفسية البالغة من العمر 56 عاما، تعامل إدارة ترامب مع وباء كورونا عندما كانت الولايات المتحدة فى حالة ضعف شديد، وعندما كانت الديمقراطية على الحافة، والتجربة الأمريكية على وشك الفشل.