اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 04:47 م
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إصابة مضيفتين لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى تونس بعد تعرض الطائرة لمطب هوائى

السبت، 08 يناير 2022 04:21 م
إصابة مضيفتين لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى تونس بعد تعرض الطائرة لمطب هوائى مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه بسبب سوء الأحوال الجوية فى تونس تعرضت رحلة  الشركة رقم 843 من طراز بوينج  B737-800  من القاهرة إلى تونس صباح اليوم وعلى متنها 91 راكبا لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات فى الغلاف الجوى قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولى فى تونس.
 
واكدت الشركة في بيان لها اليوم، علي أن هذا الاضطراب أدى إلى إصابة اثنتين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب، وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت فى رحلة العودة إلي القاهرة مرة أخري وعلى متنها 99  راكبا .
 
 

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