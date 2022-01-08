اليوم السابع
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إصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم بسبب تسريب غاز في البلينا سوهاج

السبت، 08 يناير 2022 11:44 ص
إصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم بسبب تسريب غاز في البلينا سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أصيبت ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة بحروق متفرقة بالجسم بلغت نسبتها 90% عقب اشتعال النيران بملابسها بعد تسريب غاز أسطوانة البوتاجاز بالمنزل أثناء تركيبها الأسطوانة، تم نقل المصابة للمستشفى للعلاج وتم تحير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج  ، بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بسيدة بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابتها وتم نقلها للمستشفى الجامعى للعلاج ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعوة هالة ا ط ح 35 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابة " حروق نارية من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم بنسبة 90 % ".

وبسؤال زوجها خلف ع ا ع ا أ 49 سنة عامل ووالدتها أم العز ر ق أ 65 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المصابة المذكورة بتركيب أسطوانة بوتاجاز بسخان المياه بالمنزل حدث تسريب غاز مع وجود مصدر حراري فامتدت النيران لملابسها وحدثت إصابتها ونفيا الشبهة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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