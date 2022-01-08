أهالي شمال سيناء يكرمون صاحب مسيرة تعليم الأطفال تحت عشة لمدة 40 عاما متصلة

شمال سيناء - محمد حسين

كرم أهالى شمال سيناء المعلم محمد سويلم تقديرا لجهوده المتواصلة منذ 40 عاما مضت فى تعليم الأطفال مبادئ التعليم تحت عشة.

تم التكريم ضمن فعاليات تكريم الفتيات الأكثر تميزا والذي تنفذه بجهود تطوعية الدكتورة أمل نصرالله الأستاذة بجامعة سيناء، وجرت فعالياته اليوم فى مدينة العريش للعام الخامس على التوالي.

وخلال التكريم أعلنت الدكتورة أمل نصرالله، أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لتجربة المعلم وتزويد فصله بمكتبة تضم كافة احتياجات التلاميذ التعليمية.

جاء تكريم أهالي شمال سيناء للمعلم "محمد سويلم"، بعد نشر " اليوم السابع " قصة نجاحه، والتي أوضح خلال سردها ، انه من قرية " شيبانة " جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، وفى شهر يوليو من عام 2017، انتقل للعيش فى بيت بسيط بمدينة الشيخ زويد تحيط به مساحة فضاء كانت بالنسبة له مناسبة ان يقيم فيها عشه ملحقة ببيته، يستقبل فيها الأطفال على دفعات من التلاميذ من اعمار مختلفة ممن لا تقل سنوات عمرهم عن 6 أعوام ، يجلسون حوله على الطبلية، ويستخدمون معلم القراءة وهو الكتاب التقليدي المتوارث فى كل حلقات الكتاتيب منذ زمن ، ويرددون وراءه الحروف بكل اوضاعها حتى مرحلة الحفظ قراءة وكتابة، ثم الحروف بتشكيلاتها وتجميع الكلمات، فى مدة وفى مدة وجيزة تستغرق قرابة عام، يخرج التلميذ بعدها وقد أجاد القراءة وخلال عام ونصف يستطيع القراءة والكتابة بكل تشكيلات الحروف، ويستطيع ان يقرأ بلا اخطاء القرآن الكريم .

واوضح انه خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021، استطاع ان يعلم نحو 300 طالب كل قواعد وأصول القراءة والكتابة بإجادة تامة، موضحا انه يتقاضى من كل تلميذ اجر رمزى تحفيزى على الجدية، ومن لا تسمح له ظروفه يعلمه مجانا لأن رسالته تطوعية خيرية وليس ربحية.

واضافة لتكريم المعلم محمد سويلم كرم أهالي شمال سيناء الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش لدوره فى خدمة التعليم على أرض شمال سيناء، رغم مروره بظروف اجتماعية وإصابته بالمرض، كما تم منح تكريم للمعلم عبدالله اسكندر لدوره فى خدمة المجتمع فى قرية السكادرة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بعد إحالته للمعاش وتحويل الديوان الخاص به لفصل تعليمي.