أسعار الذهب اليوم السبت 8 يناير 2022 .. عيار 18 يسجل 788 جنيها في الأسواق

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم منتصف التعاملات تسجيل سعر مرتفع نسبيًا قياسا على سعر الذهب أمس الجمعة، وسجل الذهب هبوط بقيمة جنيهين فقط، ليبلغ عيار 21 وهو العيار الرئيسي في الأسواق 788 جنيها للجرام مقابل 786 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 675 جنيها





عيار 21 سجل 788 جنيها





عيار 24 سجل 900.75 جنيه





الجنيه الذهب 6304 جنيهات.



وكانت أسعار الذهب في التعاملات الفورية سجلت ارتفاع 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة قبل الإغلاق الأسبوعى، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.