أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى يبدأ من 23 جنيها فى الجملة

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الأسماك بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر البلطى فى سوق الجملة، تحركًا طفيفًا ليتراوح بين 23 إلى 26 جنيهًا بالنسبة للحجم 1، ويبلغ البلطى حجم 2 سعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها، وبلغ سعر البلطى الأسوانى سعر تراوح بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطى 30 إلى 110 جنيها، وفق أسعار سوق الجملة.

سعر قشر البياض يتراوح بين 80 إلى 100 جنيها، والبياض الأملس من 80 إلى 100 جنيها بالنسبة للمقاس رقم 1، والقراميط بين 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 210 جنيها بتراجع 10 جنيهات، المكرونة الخليجى 20 إلى 40 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 50 جنيها، البرانيس الإسكندرانى 20 إلى 40 جنيها.

وبالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة.

أسعار الجمبرى الجامبو تسجل مستويات 400 إلى 460 جنيها وجمبرى مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.