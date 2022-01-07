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البورى بـ60 جنيها والمرجان بـ120 وبلح البحر بـ30.. شاهد أنواع أسماك بحلقة الغردقة

الجمعة، 07 يناير 2022 02:33 م
البورى بـ60 جنيها والمرجان بـ120 وبلح البحر بـ30.. شاهد أنواع أسماك بحلقة الغردقة اسماك البحر الأحمر من حلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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بث تليفزيون "اليوم السابع"، لايف جديد من حلقة أسماك الغردقة لرصد أسعار الأسماك بحلقة الغردقة، حيث تشهد حلقة السمك كل يوم جمعة إقبال كبير من المواطنين علي شراء الأسماك وتشهد حالة من الرواج في حركة البيع والشراء.

من جانبه قال قاسم عادل، أحد أشهر تجار الأسماك بحلقة اسماك الغردقة أن في تلك الأيام موسم المرجان وهو من أشهر أسماك البحر الأحمر، وعليه إقبال كبير مع الحريت والبياض الذي يعشقه اهالي البحر الأحمر، وعلي رأس تلك الأسماك الشعور.

وأضاف قاسم عادل خلال بث اليوم السابع، أن سعر سمك البهار اليوم في حلقة أسماك الغردقة 60 جنيه وبورى البحر الأحمر ب 60 جنية للكيلو، والدنيس 100 والقروص 100 ولوت وهو سمك بحر ابيض ب 60 جنيه وليس منتشر بحلقة الغردقة سوى قليل.

وتابع : أن سمك الكشر 70 جنيه، والتونة 30 جنيه والسفيان 40 جنيها، والسفيان ب 40 جنيه والحريت 30 وبلح بحر 30 والمرجان 120 جنيها.


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