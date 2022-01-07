44 سنة زواج.. أمريكيان يفارقان الحياة إثر كورونا بفارق ثوانٍ ممسكين بيدى بعضهما

وكالات الأنباء

توفى رجل وزوجته، بفارق ثوان فقط، وهما يمسكان بيدى بعضهما البعض، إثر إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ودخل ويليام ستيوارت، 73 عاما، وزوجته كارول، 69 عاما، من ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقا لقريبهما تيم، توفي ويليام وكارول في 30 ديسمبر بالمستشفى، بعد أن "تدهورت حالتهما، وهما لم يتم تلقيحهما ضد فيروس كورونا.

وتوفي الرجل وزوجته بعد 44 عاما من الحياة الزوجية المشتركة، وظلا على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام بالقرب من بعضهما البعض، حيث عانى الزوج من جميع مضاعفات كورونا.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسا عالميا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص أكثر من مليون شخص بكوفيد 19 الاثنين الماضى، مع اكتساح تسونامى أوميكرون لكل جوانب الحياة اليومية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن المتحور شديد العدوى يدفع الإصابات فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى، هو الأعلى بفارق كبير عن أى رقم سجلته دولة أخرى من قبل، حيث أن الرقم المسجل للإصابات الجديدة أمس، الاثنين، هو تقريبا ضعف الرقم القياسى المسجل قبل أربعة أيام فقط فى الولايات المتحدة وهو 590 ألف، والذى كان نفسه ضعف الرقم المسجل عن نفس الفترة قبل أسبوع.

وذكرت الوكالة أن الرقم كان أكثر من ضعفى عدد الحالات التى تم تسجيلها فى أى مكان آخر فى أى وقت منذ بداية الوباء قبل أكثر من عامين. وكان أعلى رقم مسجل خارج الولايات المتحدة مسجل فى الهند فى ظل ارتفاع إصابات دلتا، وكان أكثر من 414 ألف إصابة فى السابع من مايو 2021.

وكانت هذه الأرقام المسجلة فى الولايات المتحدة على الرغم من أن كثير من الأمريكيين يعتمدون على الاختبارات المنزلية، والتى لا يتم تسجيل نتائجها لدى السلطات الحكومية الرمية، وهو ما يعنى ان هذا الرقم أقل بكثير من الحقيقى.