وكيل تعليم الوادى الجديد يزور كنيسة مار جرجس بالداخلة للتهنئة بعيد الميلاد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

هنأ الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث رافقه عدد من قيادات التعليم ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء.

وشارك فى التهنئة أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز الداخلة ورئيس مركز بلاط ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى الداخلة وبلاط ومدير الإدارة الصحية بالداخلة وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال الزيارة أكد وكيل التعليم بالمحافظة على روح المحبة والود والوحدة الوطنية التي تربطنا جميعا كمصريين بشتى المناسبات القومية والوطنية والدينية مما له ابلغ الأثر فى توطيد مشاعر الألفة والمحبة والسلام والتسامح بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق التنمية والإزدهار والرخاء داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا جميع المناسبات السعيدة بالخير واليمن والبركات.