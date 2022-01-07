اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 09:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يزور كنيسة مار جرجس بالداخلة للتهنئة بعيد الميلاد

الجمعة، 07 يناير 2022 08:47 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يزور كنيسة مار جرجس بالداخلة للتهنئة بعيد الميلاد وكيل تعليم الوادى الجديد يزور كنيسة مار جرجس
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث رافقه عدد من قيادات التعليم ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء.

وشارك فى التهنئة أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز الداخلة ورئيس مركز بلاط ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى الداخلة وبلاط ومدير الإدارة الصحية بالداخلة وعدد من الشخصيات العامة.

وخلال الزيارة أكد وكيل التعليم بالمحافظة على روح المحبة والود والوحدة الوطنية التي تربطنا جميعا كمصريين بشتى المناسبات القومية والوطنية والدينية مما له ابلغ الأثر فى توطيد مشاعر الألفة والمحبة والسلام والتسامح بين أبناء الوطن الواحد وتحقيق التنمية والإزدهار والرخاء داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا جميع المناسبات السعيدة بالخير واليمن والبركات.


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

عيد الميلاد المجيد

محافظة الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يقدم تهنئة عيد الميلاد المجيد فى مطرانيات وكنائس 3 مراكز.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 12:50 م

محافظ الغربية يقدم التهنئة للإخوة الأقباط فى عيد الميلاد المجيد

الجمعة، 07 يناير 2022 12:15 م

سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 07:55 ص

عيد ميلاد مجيد.. الأقباط يؤدون القداس بكنائس المحافظات.. نشر فرق تطعيم لقاح كورونا والتزام تام بالإجراءات الاحترازية.. والمحافظون يقدمون التهنئة للقيادات القبطية.. ويؤكدون: مصر ستظل نسيجًا مترابطًا.. فيديو وصور

الجمعة، 07 يناير 2022 02:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة