وكيل أوقاف بورسعيد: اليوم نحتفل بعيدين الجمعة والميلاد المجيد

بورسعيد - محمد عزام

قال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن الأقباط هم اخواننا المصريين، فمصر كلها تحتفل بعيد الميلاد المجيد كما أن الله تبارك وتعالى أنزل كلاما فى كتابه العزيز يحثنا على ذلك فقال سبحانه : "والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا"، ونحن اليوم فى يوم الجمعة عيدين نهنئ انفسنا بهما ولا يسعنا إلا أن نقول كل عام وحضراتكم بخير حفظ الله مصر من كل سوء".

جاء ذلك خلال كلمة وكيل اوقاف بورسعيد التى ألقاها فى الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للاقباط برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد ترأس وفدا رسميا تكون من اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالى بورسعيد لتقديم التهنئة لاقباط المحافظة بقيادة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.