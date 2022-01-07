اليوم السابع
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مطران بورسعيد: نصلى للرئيس السيسى من كل قلوبنا.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 12:23 م
مطران بورسعيد: نصلى للرئيس السيسى من كل قلوبنا.. صور محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط
بورسعيد - محمد عزام

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قال الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنهم يصلون لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، من كل قلوبهم حتى يعطيه الرب القوة والحكمة من أجل صالح الوطن والتغلب على التحديات.
 
وتساءل مطران بورسعيد، بكلمته خلال استقباله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على رأس وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد "الميلاد المجيد"، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، "كيف ينام الرئيس وهو يحمل هموم 100 مليون مصري، وبلد بحجم مصر؟".
 
وأضاف: "تجتمع الأسرة البورسعيدية لمشاركة الأعياد، وعيد الميلاد المجيد هو عيد السلام والفرح والأمل والرجاء، حيث إنه عيد السلام لأنه قبل ميلاد السيد المسيح لم يكن هناك سلام على الأرض، وأيضا فرحة الملائكة بوجودها في حياة يسودها السلام والمحبة وهو علامة من علامات الفرح، وكذلك عام الأمل والرجاء في مستقبل أفضل".
 
ووجه مطران بورسعيد الشكر رجال الشرطة لبذلهم مجهودا فوق الطاقة لتأمين قداس عيد الميلاد المجيد، كما وجه الشكر لمحافظ بورسعيد على مروره على كنائس المحافظة".
 
وضم الوفد كل من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب،  وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.
 
 
المحافظ والانبا تادرس
المحافظ والانبا تادرس

تهاني الكنائس
تهاني الكنائس
 

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