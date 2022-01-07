وصفة سحرية من 3 عناصر لتعزيز المناعة وحمايتك من الإصابة بسلالات كورونا

كتبت مروة هريدى

مرة أخرى عاد خطر فيروس كورونا إلى حياتنا، خاصة بعد ظهور عدد من المتغيرات، ووفقًا للتقارير، فإن المتغير الجديد أوميكرون أقل خطورة، ولكن كما يقولون "الوقاية خير من العلاج"، لذا دعونا لا نضيع لحظة واحدة ونبدأ فى العمل من أجل تعزيز جهاز المناعة لدينا.

ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، تنصح أخصائية التغذية Pooja Makhija بمشروب صحى مكون من 3 عناصر لتعزيز المناعة والتى يمكنك صنعها بسهولة فى المنزل، حيث تقول "مطبخك هو أفضل صيدلية لك".

كيفية صنع المشروب المكون من 3 عناصر صحية لتقوية المناعة:

لتحضير هذه الوصفة السهلة، خذ من 3-4 ملاعق متوسطة الحجم من الكركم، و2 حبة متوسطة من الجزر، وقطعتين صغيرتين من الزنجبيل الخام، قم بمزج المكونات الثلاثة معًا بواسطة الماء لعمل مشروب سهل، حيث يفض تناول من 20-30 مل من هذا المشروب يوميًا وتناول أول شيء في الصباح لتقوية جهاز المناعة.

فوائد جرعة تعزيز المناعة

وفقًا لبحث نُشر فى مجلة PLOS ONE (المكتبة العامة للعلوم)، يُعرف الكركمين، وهو مركب موجود في الكركم، بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد على تعزيز المناعة، كما أنه معروف بخصائصه المضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا التى تعزز نمو البكتيريا الصحية فى أمعائنا، حيث يعتبر الكركم الخام عشبًا قويًا يحتوى على أكثر من 300 عنصر غذائى، وهو فعال أيضًا فى تخفيف آلام التهاب المفاصل.

أما الجزر فهو غنى بفيتامين C الذى يساعد فى بناء الأجسام المضادة التى تدافع عن جهاز المناعة لدينا، فيتامين سى فعال أيضًا فى استخدام محتوى الحديد فى الجسم ويمنع الالتهابات الفيروسية.

فيما يعتبر الزنجبيل أفضل مضاد للتشنج ويساعدنا على أن نكون أقل تفاعلًا، ويذكر أن خصائص الزنجبيل المضادة للتشنج تأتى من أكثر من 60 معدنًا، وأكثر من 30 حمضًا أمينيًا، وأكثر من 500 إنزيم يحتوى عليه، ويُعرف الزنجبيل أيضًا بخصائصه المضادة للبكتيريا التى تحمى من السعال ونزلات البرد الموسمية.



فوائد مشروب الزنجبيل مع الكركم والجزر